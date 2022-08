Secondo Repubblica, Nikola Maksimovic ex difensore del Napoli ed attualmente svincolato, avrebbe avuto due offerte da due club importanti. Una di queste proviene dalla nuova squadra di Dries Mertens, ovvero il Galatasaray. L’altra invece proviene da una diretta concorrente del Napoli, ovvero la Roma. Il club giallorosso sta cercando un difensore d’esperienza per completare la propria rosa e avere un centrale di fiducia per José Mourinho.