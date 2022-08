Tra le menti di PlayRatings è nato un quesito: Ma il Napoli del secondo tricolore quanto varrebbe nel calcio moderno? Tutti sappiamo che le cifre nel calcio di oggigiorno hanno toccato picchi esagerati ed esorbitanti, per questo quel Napoli glorioso e pieno di campioni oggi sicuramente sarebbe stato tra i top in Europa per il valore della squadra. Secondo PalyRatings, la rosa di quegli anni stellari avrebbe toccato i 400 milioni di euro! A partire dal portiere, Giuliani valutato soli 5 mln, passando per la difesa con diversi discreti giocatori e Ferrara indubbiamente il top, ben 56 mln la sua valutazione. A centrocampo due ottimi profili, Crippa e De Napoli, valutati rispettivamente 38 mln e 26 mln. In attacco tanti top, Carnevale con 47 mln accompagnato da Careca, 72 mln di euro. La ciliegina sulla torta è Diego Armando Maradona, semplicemente il leader e il capitano, il giocatore con il valore più alto. Infatti raggiunge 150 milioni di euro. Dunque 446 milioni di euro è la valutazione complessiva dell’ultimo Napoli vincente!