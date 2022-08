È il 12 2022. All’ombra del Vesuvio arriva un ragazzo di soli 20 anni. Un georgiano di nome Kvicha Kvaratskhelia, arrivato tra i pregiudizi più profondi ed un’eredità pesante come un macigno da prendere sulle spalle, l’eredità di Lorenzo Insigne, l’ex capito azzurro. Le critiche non si fanno attendere, il calciatore viene sminuito e deriso. Il presidente De laurentiis attaccato dalla tifoseria per la mancanza di un colpo di spessore in modo da fare scordare l’assenza del Magnifico. Nessuno sa niente di questo neo arrivato, o almeno si conoscono solo i caratteri superficiali. Velocità, fisicità e bravura nel saltare l’uomo, tutte caratteristiche utili per sostituire Insigne. Il problema è il campionato in cui si è misurato il giovane Kvara, l’Europa appare del tutto diversa rispetto al campionato georgiano e le belle cose messe in mostra alla Dinamo Batumi si possono rivelare non sufficienti. Di meteore, esplose in campionati remoti dal fulcro del calcio, ce ne sono stati tanti, ma Kvicha non ci sta. Vuole dimostrare a tutti di essere pronto ad un salto del genere. Le amichevoli per campionato danno atto della sua forza e della spinta offensiva. Niente da fare, la gente non è ancora convinta, serve qualcosa in più. Inizia il campionato, il Napoli si reca a Verona per il match contro gli scaligeri. Kvara si presenta con un gol improvviso e una pennellata che manda in porta Zielinski per il 3-0. Passa una settimana esatta, giunge l’ora del secondo passo da titolare con la nuova maglia. L’obiettivo è dimostrare a tutti della propria bravura. I partenopei ospitano il Monza al Maradona, è la prima da titolare davanti al fremente pubblico napoletano. Come un toro quando vede il rosso, il numero 77 si accende quando vede l’occasione buona per colpire e rubare il cuore della gente. Due gol a referto in 70′ e tanta classe. Classe che si nota nel primo gol, una prodezza dal limite, destro forte e preciso, il quale si infila direttamente in porta. Nel secondo marchio, invece, una finta manda al bar due avversari. Tutto chiaro, adesso criticarlo e trattarlo come un bimbo che deve ancora crescere è da folli. Per raggiungere livelli top ce ne vorrà di tempo. Al momento cari Napoletani, tenetevi stretto questo gioiello perché appena si raffinerà i top club lo andranno cercando.