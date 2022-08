Iannicelli:”De Laurentiis re del mercato”

Su OptiMagazine il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato il mercato del Napoli: “Il campo sarà il giudice supremo ma il calcio mercato da qualche ora ha un nuovo re: Aurelio De Laurentiis. Le ultime mosse di Aurelio De Laurentiis, oltre ad ammutolire gli incolonnati sulla A16, hanno stravolto le gerarchie del pronostico. Il tris Simeone, Raspadori, Ndombele ha conquistato la vetta dei sogni estivi a tutto vantaggio della formazione di Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis, nonostante il clima di scetticismo tossico che ha ammorbato l’estate azzurra, ha compiuto un vero e proprio capolavoro strategico conseguendo tutti i risultati aziendali fissati: abbassare il monte ingaggi, rifondare la squadra congedando la generazione di magnifici perdenti (Insigne, KK, Mertens…) , ringiovanire l’organico , mantenere alte le ambizioni.Il calcio mercato è ancora lungo. Altre mosse sono attesa in entrata (Navas) ed in uscita (Fabian) per il Napoli di De Laurentiis e per tutti gli altri club della Serie A. Ma dovendo oggi scrivere la griglia di partenza il Napoli ha decisamente scavalcato la Roma di Mourinho e Juventus di Allegri inquadrando le due milanesi nel mirino tricolore. Milan con Pioli, Inter con Inzaghi e Napoli per lo scudetto; Roma e Juventus per la Champions; Lazio, Fiorentina, Atalanta per il resto dell’Europa”