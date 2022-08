Giuntoli:”Fabian non convocato perché pensa troppo al mercato”

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn, ecco le sue dichiarazioni:

“Vorrei chiederle un suo punto di vista su la qualità che può dare un più uno come Raspadori”: È stata una trattativa lunga, abbiamo finito anche grazie al presidente che è stato generoso, può dare tante alternative nei moduli.

“Altra trattativa quella di Fabian Ruiz che non è convocato, una sua partenza farebbe investire ancora il Napoli sul centrocampo? E Navas è collegato con la partenza dello spagnolo?” “Fabian non c’è perché vogliamo giocatori che pensino al campo non al mercato, dobbiamo pensare ai portieri bravi che abbiamo come ha detto il mister, con le altre trattative siamo in alto mare”