GdS – Navas vuole Napoli, ma prima c’è da risolvere una cosa

Dopo i tanti acquisti dell’ultima settimana da parte del Napoli, la società partenopea pensa all’ultimo ma fondamentale innesto. Infatti tiene ancora banco la situazione portiere, con Meret che non convince appieno mister Spalletti. A questo proposito il direttore sportivo Giuntoli sta lavorando per regalare al club il costaricano Keylor Navas. Come riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna ci sono dei segnali positivi direttamente dalla Francia.

Di seguito quanto riporta il quotidiano: “Ufficialmente per un mal di schiena. Sta di fatto che Keylor Navas non è stato convocato per la partita che il Psg gioca a Lilla stasera. Segnali precisi, che potrebbero accelerare il distacco del costaricano dal club parigino”.

“Il Napoli per il momento rimane in attesa per capire il momento giusto per affondare il colpo. Il portiere, cui piace la soluzione Napoli, per andar via vuole una buonuscita dal club e prima deve risolvere un biennale che vale 18 milioni di euro netti”.