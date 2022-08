Fabian-Psg, manca ancora l’accordo. La Juve potrebbe aiutare

L’asse Napoli-Parigi è uno dei più caldi in questo momento sul mercato, sia per la situazione navas che per la situazione Fabian Ruiz. Per il portiere costaricano sembra quasi tutto fatto, mentre la situazione dello spagnolo è molto più delicata.

Secondo Il Mattino c’è ancora una distanza su quello che offre il PSG e quello che chiede il Napoli, ovvero 30 milioni. Il tecnico francese Galtier vorrebbe Fabian a tutti i costi, ma dovrebbe fare prima i conti con alcuni esuberi a centrocampo: Herrera sarebbe vicino all’Athletic Bilbao, il senegalese Gueye ha alcune squadre di premier interessate e Paredes sarebbe molto vicino alla Juve. Vendendo almeno uno di questi tre il Psg potrebbe affondare definitivamente per Fabian Ruiz.