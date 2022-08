Due club di Serie A su Gaetano: la risposta del Napoli

Dopo l’ottima stagione l’anno scorso in Serie B, non si può dire che Gianluca Gaetano non ha mercato. Per il gioiellino azzurro, diverse squadre si sono fatte avanti per cercare di strapparlo al Napoli. La Cremonese, dove ha giocato l’anno scorso, l’Empoli e il Parma sono alcune tra le squadre interessate, ma dal club partenopeo hanno ricevuto un secco no.

Come riporta calciomercato.it, Spalletti ha chiesto alla società di trattenere tutti i giocatori attualmente in rosa, evitando quindi ulteriori cessioni. Detto questo, Gaetano avrà l’opportunità almeno fino a gennaio di lottare per ritagliarsi un posto importante in squadra, per poi scegliere il suo futuro.