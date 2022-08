Del Genio: “Ndombele? Siamo coperti, giocheranno tutti”

Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni per Radio Kiss Kiss sull’acquisto di Ndombele:

“Ndombele? Darà un contributo importante, è uno forte fisicamente e tecnicamente. Anguissa arrivò che c’era bisogno subito di lui, lui arriva in una situazione più coperta e entrerà con più calma. Ha qualità e si inserirà forte nelle rotazioni. Non so se sarà titolare o meno, ma è uno che avrà tantissimo spazio, come Raspadori. Ora si pensa: al posto di chi giocano? Ma con le rotazioni giocheranno tutti, si giocherà tantissimo. 5-6 sono inamovibili, gli altri ruoteranno“.