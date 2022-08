CdS – Il rinnovo di Meret torna possibile se non arriva Navas

Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport ha svelato una possibilità che potrebbe verificarsi in certe condizioni. La notizia riguarda Meret e il suo rinnovo, che potrebbe diventare realtà se non dovesse arrivare Navas.

Ecco quanto riporta il quotidiano: “Kepa è stato trattato a lungo ma sarebbe arrivato solo in prestito secco e per questo motivo, appena se n’è presentata l’opportunità, il Napoli ha scelto di provarci seriamente per Navas che è sempre stata la vera suggestione rimasta nascosta per settimane”

“Navas oppure Meret, oggi, col quale – nel caso – si potrebbe riaprire lo stesso cassetto dove sta prendendo polvere il nuovo contratto. Il rinnovo era cosa fatta, almeno nelle cifre e nella durata, 2027, poi le voci su Kepa e Navas hanno raffreddato il portiere che ha sempre chiesto, con garbo, di restare ma da protagonista. In un senso o nell’altro, se ne saprà di più la prossima settimana. Tutto su Navas”