Keylor Navas è il portiere che il Napoli vuole come titolare in porta; il portiere costaricano sembra accettare Napoli e la destinazione piace molto al costaricano.

Il portiere costaricano non è stato convocato per la trasferta di Lille, che si giocherà domani; ma non è per motivi di mercato.

Infatti, stando a quanto riporta il sito del PSG, Navas ha lasciato l’allenamento mattutino per un colpo alla schiena che sarà valutato nelle prossime 48 ore.

Intanto, però, Navas non giocherà domani sera in Ligue 1.