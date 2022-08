Luciano Spalletti è intervenuto nel corso della conferenza stampa anticipatoria di Napoli-Monza. Ecco le risposte del tecnico toscano sollecitato sulla situazione portieri:

”Con Meret e Sirigu si sente coperto nel ruolo di portiere? Ha parlato con Meret?

Dobbiamo avere due portieri forti e in questo momento li abbiamo. E’ chiaro però che ci sono delle situazioni che possono svilupparsi e valuteremo cosa succederà. Ma non fa parte del mio ruolo. Io vado all’allenamento e valuto quelli disponibili a lavorare. Come è successo nell’ultima settimana”.