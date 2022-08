Luciano Spalletti ha risposto così alle domande dei giornalisti sul nuovo acquisto Giovanni Simeone. Ecco quanto evidenziato da uno spezzone della conferenza stampa odierna:

”Tanti giocatori nuovi in ogni reparto, su quale reparto lavorerà di più? Vedremo insieme Osimhen e Simeone? La convivenza degli attaccanti sarà determinata da quello che mi faranno vedere in campo. Da lì farò le mie valutazioni. Secondo me conta vincere la partita. Non se giocheranno due attaccanti o uno. L’equilibrio di squadra conta molto. Simeone è una prima punta per me, come lo è Osimhen. Simeone ha fatto una strada importante per arrivare al Napoli, da quando l’ho visto sono stato sicuro che potesse mettersi a disposizione per la squadra. Quando ha deciso di venire qui, sapeva ci fosse Osimhen, ma nonostante ciò ha avuto molta voglia di venire lo stesso. E’ un grande lavoratore e sa fare anche gol. Mi basta che mantenga queste caratteristiche, ci faranno sicuramente comodo‘‘.