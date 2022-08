Aggiornamento importante che riguarda la vendita dei tagliandi per Napoli-Monza. Alle ore 17,00 di oggi sono apparsi sul sito TicketOne nuovi posti disponibili per distinti superiori e tribune! I posti probabilmente riguardavano quelli destinati alle previsioni degli abbonamenti per questa settimana ma negli scorsi giorni i settori superiori erano apparsi sold out. Seguono aggiornamenti

Ecco la foto con le nuove disponibilità, osservabile direttamente anche dal sito ufficiale dell’evento cliccando qui: