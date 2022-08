Demme su Instagram: “Resto sempre positivo. Il mio infortunio capitato perché qualcuno non sapeva gestire sé stesso”

Il centrocampista del Napoli Diego Demme ha di recente rimediato in allenamento un’infrazione del cuboide del piede sinistro. Nel corso di questa serata, il tedesco ha ringraziato per i messaggi di pronta guarigione senza però nascondere un certo malumore per quanto accaduto. Questo è quanto si legge dal suo profilo Instagram: “Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo, però al momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non sapeva gestire sé stesso. Il passato non si può cambiare, però il futuro sì. Stay positive”.