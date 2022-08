Compagnoni elogia Giuntoli: “Ha preso un fenomeno”

Il noto giornalista di Sky Maurizio Compagnoni, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato del club partenopeo.

Di seguito le sue parole durante Radio Goal: “Ho parlato di Kim con alcuni calciatori che hanno giocato in Italia, emigrati in Oriente, mi hanno detto tutti un gran bene di questo ragazzo. Chi l’ha conosciuto e ci ha giocato contro mi ha parlato di un calciatore fortissimo che farà vedere le sue grandi qualità anche nel campionato italiano. Gli serve tempo per ambientarsi, ma parliamo comunque di un calciatore importante”.

“E’ vero che il Napoli ha perso il miglior centrale difensivo del campionato di Serie A, ma ha preso giocatori di tutto rispetto. Kim è forte, farà vedere di che pasta è fatto. Mi garantiscono tutti sulle sue grandissime qualità fisiche ed agonistiche. Giuntoli, però, ha preso un altro fenomeno: parlo di Kvaratskhelia, lo vidi in Nations League e rimasi impressionato da questo ragazzo. E’ strepitoso. Mentre Ndombele è una certezza, un altro colpo da novanta degli azzurri”.