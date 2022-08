Alle ore 2:00 italiane di questa notte vedremo in campo l’Inter Miami vs Toronto in MLS. Il match però non sarà uno come gli altri. Questa notte nel campionato americano si sfideranno l’ex capitano e bandiera del Napoli Lorenzo Insigne contro Gonzalo Higuain. L’addio fra i due non fu dei migliori. Come possiamo ben ricordare, nelle successive apparizioni con la maglia della Juventus il pipita Higuain stuzzicò non poco i tifosi napoletani dopo i gol realizzati contro i suoi ex tifosi. Il napoletano Lorenzo Insigne si fece ben sentire in campo in quelle occasioni provando a zittirlo. Chi avrà la meglio stasera? Il match di MLS sarà seguibile in diretta su DAZN.