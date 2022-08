Alvino: “Navas al Napoli e Fabian al PSG, su Raspadori…”

Il noto giornalista napoletano Carlo Alvino è intervenuto a Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Importanti novità per quanto riguarda le trattative in corso del club partenopeo.

Di seguito le parole del giornalista: “Keylor Navas al Napoli e Fabian Ruiz al PSG, l’operazione andrà in porto con buona pace di tutti”

“Potrebbe prendere piede anche un’ipotesi sorprendente di mercato, con il Napoli che terrebbe il friulano Meret, con Sirigu, anche se dovesse arrivare Navas. Anche se è più probabile vada via Alex”.