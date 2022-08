Al via la seconda giornata di Serie A alle 18,30. Nei primi due anticipi si affronteranno Torino-Lazio e Udinese-Salernitana. La Lazio di Sarri dopo il primo successo a Bologna cercherà di tornare a Roma con il bottino pieno. Trasferta comunque non facile, l’allenatore toscano dovrà vedersela con il Torino reduce da una importantissima e difficile vittoria in casa del Monza. I friulani invece ospitano la squadra del mister Davide Nicola. Dopo un brutto esordio in casa con la Roma, i granata cercano i primi punti in serie A per la ricerca di una salvezza più abile rispetto a quella della passata stagione. In cerca di riscatto anche l‘Udinese che nonostante la buona prova a San Siro contro il Milan, il risultato di 4 a 2 non ha premiato i bianconeri.

FORMAZIONI DI TORINO-LAZIO ORE 18,30

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Ola Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

FORMAZIONI DI UDINESE-SALERNITANA ORE 18,30

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao; Bijol; Masina; Perez; Pereyra; Walace; Makengo; Udogie; Success; Deulofeu. Allenatore: Sottil

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber; Fazio; Bronn; Candreva; Maggiore; Radovanovic; Vilhena; Mazzocchi; Botheim; Bonazzoli. Allenatore: Nicola