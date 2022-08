Napoli-Monza, vendite molto elevate. Aperta la Curva B inferiore

Nell’ambiente Napoli sembra essersi riacceso l’entusiasmo. La prima roboante vittoria di campionato contro l’Hellas Verona e gli ultimi botti di mercato hanno riacceso l’umore dei tifosi, che hanno risposto polverizzando il botteghino. L’elevata richiesta di biglietti per la prima partita casalinga contro il Monza ha permesso l’apertura della Curva B inferiore, come si può notare sul sito di Ticketone. Dunque, l’ambiente per la prima gara stagionale al Maradona si prospetta molto caldo e partecipativo.