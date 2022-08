È pienone per Napoli-Monza! Ecco la scelta della società sugli inferiori

Torna l’entusiasmo del tifo partenopeo per Napoli-Monza… è pienone! I tifosi dopo gli ultimi tre colpi della società arrivati nella giornata di ieri (Simeone, Ndombele, Raspadori) sembrano aver messo da parte i malumori della prima parte del precampionato azzurro. La società con questi ultimi tre colpi si è aggiudicata un afflusso di tifosi superiore alle aspettative delle previsioni. L’esordio in casa con il Monza avrà, infatti, il tutto esaurito per tutti i settori superiori del ”Maradona”. Come visibile su TicketOne ricercando l’evento Napoli-Monza, è pienone! Gli ultimi biglietti risalenti alle ore 11,00 di questa mattina sono: alcune centinaia per distinti superiori, curva A e tribuna Posillipo. Pochissimi invece quelli rimasti per la tribuna Nisida. La società nelle ultime ore starebbe dunque pensando di aprire anche la vendita dei settori inferiori. Come riportato dall’edizione odierna del CdS la società avrebbe già deciso di aprirli e a breve potrebbe esserci l’annuncio. Seguono aggiornamenti.

Anche Navas ad un passo?

”Il Napoli è alla ricerca di un portiere, dato che Spalletti non ha fiducia in Alex Meret, e per bocca del vicepresidente del Napoli, la squadra va alla ricerca di un nuovo portiere.

Il Napoli sogna Navas, che è un profilo che intriga e che ha dato la sua disponibilità; dunque, si cerca la quadra con il PSG, anche per l’affare Fabian.Se dovesse esserci la fumata nera, il Napoli sonda altri profili: ad esempio, sta tenendo vivi i contatti per Kepa del Chelsea con l’agente dell’iberico”. Queste le parole di ieri di Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, sul possibile approdo del portiere costaricano in azzurro.