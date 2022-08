Nel corso dell’odierna puntata di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex giocatore e tecnico del Napoli, Enzo Montefusco: “Io vedo un Napoli competitivo ma non per la Champions, ma addirittura per il primo posto.

Sono arrivati Ndombele, Simeone e Raspadori in questi ultimi giorni ed il Napoli è tra le favorite quantomeno, senza voler esagerare”.