Il profilo Twitter in lingua portoghese della Ssc Napoli ha diffuso il primo scatto di Tanguy Ndombele con il suo nuovo allenatore, Luciano Spalletti. Il centrocampista proveniente dal Tottenham va a completare un reparto che si presenta molto malleabile oltre che dall’enorme livello tecnico. Per il francese, Napoli può risultare la tappa giusta per ritrovare lo smalto perso nelle ultime annate.