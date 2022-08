As – La partenza di Casemiro riaccende la pista Fabian Ruiz-Real Madrid. La situazione

Mirko Calemme, giornalista e corrispondente della testata As, ha svelato una novità sulla situazione di Fabian Ruiz. Sullo spagnolo infatti, sembra essersi riaccesa la possibilità di poter approdare al Real Madrid. Di seguito, quanto riportato dal giornalista sul suo profilo Twitter. “Con l’uscita di Casemiro, Fabian può diventare una grande opportunità per il Real Madrid. Il Napoli sta trattando la sua cessione con il Psg per circa 25 milioni di euro, meno della metà di quanto richiesto un anno fa. I blancos sono la squadra favorita per poterlo ingaggiare da svincolato nel 2023″.