4-2-3-1 o 4-3-3? Ecco come giocherà il Napoli in questa stagione

La giornata di ieri è stata sicuramente la migliore del Napoli da quando è iniziato il mercato, con l’ufficialità di Simeone e le visite mediche di Raspadori e Ndombele. Ma in molti si sono chiesti come potrebbe giocare il Napoli in questa stagione. Ecco le probabili soluzioni:

4-3-3: Luciano Spalletti ha spesso dichiarato di voler giocare quest’anno con il 4-3-3, con Lobotka e Anguissa interni di centrocampo, e Zielinski a fare da incursore. Ma con l’arrivo di Ndombele il polacco potrebbe rischiare di perdere il posto da titolare.

4-2-3-1: Questo è stato il modulo principale dello scorso anno, ma ora cambierebbero gli interpreti. Raspadori potrebbe giocare dietro Osimhen, e con Kvara e Lozano sulle fasce. I due mediani dovrebbero essere Lobotka e Anguissa, con Ndombele pronto a rubare il posto ad uno dei due.

Ovviamente queste sono solo ipotesi, sarà il mister toscano a scegliere il miglior 11 azzurro.

