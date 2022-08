La redazione di Sky ha svelato le cifre dell’affare che ha portato Giovanni Simeone a vestire la maglia del Napoli. L’attaccante ex Verona è stato acquistato con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso del raggiungimento di un certo numero di presenze e gol oltre che dell’accesso alla prossima edizione della Champions League. Il Napoli sborserà 3,5 milioni per il prestito, 12 per l’eventuale riscatto e un milione di bonus.