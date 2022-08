Sky – Le cifre della trattativa Napoli-Raspadori. I dettagli sui bonus

La redazione di Sky ha svelato le cifre con cui il Napoli ha trovato l’accordo con il Sassuolo per l’acquisto di Giacomo Raspadori. L’attaccante è stato acquistato con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Dunque, la società azzurra verserà 5 milioni di prestito, a cui si aggiungono 25 dell’obbligo di riscatto, più altri 5 legati a vari bonus. Questi non riguardano l’approdo in Europa, ma solamente l’approdo in Champions League. Il Napoli verserà al Sassuolo 1 milione per ogni anno in cui si qualificherà in Champions per i prossimi 5 anni, fino però ad un massimo di 3 milioni. Nel caso gli azzurri giungessero nella massima competizione europea per club per i prossimi 5 anni, verserebbero comunque 3 milioni nelle casse dei neroverdi. Gli altri 2 milioni invece saranno legati alle prestazioni del giocatore per i prossimi 5 anni.