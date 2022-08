Sky: “Fabian-PSG? Il Napoli vuole di più e il PSG non è più convintissimo”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte per parlare dell’affare Fabian-PSG e in generale del mercato del Napoli:“La sensazione è che il Napoli ‘subisca’ il prezzo ed il Paris Saint-Germain non andrebbe oltre i 25 milioni: una somma che il Napoli stesso non sarebbe felice di incassare, perché vorrebbe di più. Manca la proposta formale del direttore Luis Campos“.

“Il PSG, dopo anni di sperperi sul mercato, pare voler speculare sulla situazione di Fabian, che ha il contratto in scadenza tra un anno. Per intenderci: più tempo passa e meno potere ha il Napoli in questa trattativa”. Dunque la trattativa è vicina alla conclusione ma bisogna limare ancora diversi aspetti, prima della definitiva fumata bianca.