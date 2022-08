Secondo Nicolò Schira, esperto di calciomercato, Giacomo Raspadori è in questo momento in viaggio per raggiungere Villa Stuart. L’attaccante sosterrà le visite mediche dopo quelle di Tanguy Ndombele verso le 17:30 per poi firmare un contratto che lo legherà al Napoli fino al 2027 con 2.5 mln a stagione.