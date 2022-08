Demme, l’agente: “Vuole giocare di più. Ci sono richieste dall’Italia e dall’estero”

Marco Busiello, agente di Diego Demme, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha discusso del futuro del suo assisto.

“Non abbiamo ricevuto comunicazioni differenti dal Napoli per Diego. Come tutti, vorrebbe giocare di più e ritagliarsi il suo spazio. Non è cambiato nulla anche con l’arrivo di Ndombele. Se la situazione rimanesse invariata dall’anno scorso, non sarebbe una cosa positiva. Demme non ha mai chiesto la cessione, è felice a Napoli e vuole essere al centro del progetto. A Napoli sono arrivati dei giocatori importanti. Sono arrivate importanti richieste sia dall’Italia che dall’estero. È apprezzato perché può fare più ruoli. Gattuso? È già stato allenato da lui, ma non ci ho parlato”.