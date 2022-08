L’edizione odierna di Tuttosport dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla vicenda Fabian Ruiz, che è stato paparazzato in una discoteca di Positano mentre la squadra era a Verona.

“Fabian Ruiz sta vivendo da separato in casa: il Napoli non ha gradito la sua sortita in discoteca a Positano mentre la squadra era a Verona. Lo spagnolo ha già un accordo economico da 6 milioni con il PSG, che lo acquisterà versando 25 milioni al club azzurro”. Si legge sul quotidiano.