Repubblica – Napoli, Simeone è in città! Si attende l’annuncio: i dettagli

Il quotidiano La Repubblica dedica spazio al Napoli concentrandosi sull’arrivo di Giovanni Simeone:

“La squadra riprende gli allenamenti oggi a Castel Volturno, dopo l’exploit di Verona e la seduta di scarico con cui Spalletti ha dato respiro ai giocatori. Al gruppo dovrebbe finalmente aggiungersi anche Giovanni Simeone, in città da venerdì scorso e in attesa dell’annuncio ufficiale del suo passaggio (in prestito con diritto di riscatto) dal Verona al Napoli. L’attaccante argentino ha già superato le visite mediche. Ma il mercato azzurro è in poderosa evoluzione e le prossime ore si annunciano molto movimentate”. Si legge sul quotidiano.