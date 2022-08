 Marolda: “Il Sassuolo sta tenendo in ostaggio Raspadori e il Napoli”

Il giornalista Ciccio Marolda, ha commentato il mercato del Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Di seguito le sue parole: “Ndombele ha tutto per fare bene al Napoli. Ha caratteristiche un po’ più difensive rispetto a Fabian Ruiz e questo si sposa meglio con il 4-3-3. In prospettiva può essere un ottimo affare per il Napoli e il direttore sportivo Giuntoli. Fabian Ruiz fuori rosa? Se arriva Ndombele, significa che tra lui e il PSG è tutto fatto“.

“Tenerlo fuori dall’organico come Milik poi sarebbe stata una bestemmia. Raspadori? Il discorso è complicato, ma è giusto fare valutazioni: 35 milioni di euro nel mercato di oggi sono tantissimi. Sarebbe un’ipoteca sulla prossima zona Champions. L’atteggiamento del Sassuolo mi sta piacendo poco, sta tenendo in ostaggio il calciatore e il Napoli. E’ una cosa che non condivido, non è da grande club. E’ da club che sta tenendo una linea troppo dura”.