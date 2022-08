CdM – Napoli, Raspadori preme per il trasferimento in azzurro. Oggi previsto un nuovo incontro con il Sassuolo

Nella giornata di oggi è previsto un nuovo incontro tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori. Le parti si riuniranno per cercare di trovare un accordo che le soddisfi entrambi e permetta l’arrivo del calciatore in maglia azzurra. Questi sono gli ultimi aggiornamenti forniti dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno:

“La distanza si è ridotta tanto rispetto alle posizioni dell’incontro del 5 agosto a Rivisondoli. Il Napoli offre 29 milioni di base fissa e 5 di bonus, di cui 2 facili e 3 molto complicati, il Sassuolo chiede 30 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili. Bisognerà trovare un punto d’incontro, Raspadori preme per il trasferimento, anche la scelta di Dionisi di mandarlo in panchina a Torino lo dimostra. In settimana si può chiudere”. Si legge sul il quotidiano.