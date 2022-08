Calemme: “Accordo con il PSG per Fabian, il Napoli accelera per Ndombele”

A poche settimane dal termine della sessione di calciomercato estivo, il Napoli sta cercando di chiudere le ultime trattative in corso. Nonostante i tanti movimenti in entrata e in uscita, il presidente vuole regalare qualche altro colpo a mister Luciano Spalletti. A questo proposito, l’esperto di mercato Mirko Calemme ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter.

Di seguito il contenuto del post: “Il Napoli accelera. Domani visite mediche per Ndombele, Fabian ha raggiunto l’accordo col PSG: si attende l’ultima intesa tra francesi e azzurri per chiudere”.