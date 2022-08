Ufficiale – Il Giudice Sportivo sanziona la curva del Verona per cori razzisti e lancio di oggetti

Anche ieri a Verona è andata in scena la sagra del razzismo. Non una novità a quelle latitudini urlare dei ‘buu’ a un calciatore di colore come Victor Osimhen e anche ieri il brutto episodio si è ripetuto. Ma non solo: dalla curva gialloblù sono partiti cori discriminatori anche contro Napoli. Il Giudice Sportivo ha deciso di multare la società scaligera di 12 mila euro per avere intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. E ancora un’altra ammenda da 3 mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, alcuni oggetti. Seconda sanzione stagionale per gli scaligeri dopo quella precedente avuta in Coppa Italia con il Bari.