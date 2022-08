TMW – Il tracollo col Napoli può costare caro a Cioffi! Due i nomi per sostituirlo

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla difficile situazione in casa Verona. Secondo il portale i gialloblu sono un cantiere aperto e mancano ancora diversi rinforzi dal mercato, ma l’avvio di stagione è stato pessimo. Il tecnico dei gialloblu, Gabriele Cioffi, deve assolutamente mettere mano al reparto difensivo, ma questo potrebbe non bastare per restare sulla panchina dal Verona. Infatti circolano già i nomi dei possibili sostituti. Secondo il portale online, in pole position ci sarebbero Davide Ballardini che ha già lavorato con il d.s. Marroccu e Aurelio Andreazzoli. La sensazione è che le prossime due partite potrebbero risultare decisive per il futuro di Cioffi sulla panchina scaligera.