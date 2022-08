Sportmediaset – Ndombele vicinissimo al Napoli: l’indizio

Ndombele è vicinissimo a vestire la maglia del Napoli.

Ne ha parlato anche l’edizione odierna di Sportmediaset, secondo cui sarebbe stato trovato l’accordo sia con il calciatore che con gli Spurs. L’affare andrà in porto nelle prossime ore, dato anche un retroscena secondo cui l’ex Lione avrebbe già riferito ai suoi compagni la squadra che acquisterà le sue prestazioni: l’operazione riguarda un prestito oneroso di un milioni con formula di diritto di riscatto a 30 milioni, l’ingaggio sarà pagato dal Napoli in percentuale maggiore. Si attende solo il via libera che probabilmente arriverà dopo la cessione di Fabiàn Ruiz al PSG.