Schira: “Navas vuole il Napoli, prossimi giorni decisivi”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’esperto di mercato Nicolò Schira che ha parlato della trattativa Keylor Navas. Ecco quanto detto:

“Keylor Navas non vuole restare a Parigi, ha dato il suo benestare alla squadra azzurra ed ha detto al PSG che vuole trasferirsi al Napoli. Il Napoli dal canto suo non può pagare interamente lo stipendio di Keylor Navas, ma i parigini collaboreranno sostanzialmente con la società partenopea. Non sono trattative collegate quelle tra Keylor Navas e Fabian Ruiz, ma viaggiano parallelamente per forza di cose. Il Napoli resta comunque vigile su altri profili per la porta. La società non si farà trovare impreparata di fronte a qualsiasi soluzione. La decisione definitiva arriverà comunque a breve”.