Malfitano: “Se arrivano questi 3 giocatori il mercato del Napoli è da 9”

Mimmo Malfitano, giornalista, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del mercato del Napoli: “Sono convinto che arriveranno Raspadori, Ndombele e Navas. E a quel punto al mercato del Napoli assegnerei anche 9 con questi tre giocatori, sarebbe ingeneroso essere tirati su voti e giudizi. Se bisogna per forza di cose trovare il motivo di contestare De Laurentiis vabbè, lasciamo ai denigratori questo compito. Ma chi deve raccontare e giudicare le vicende del Napoli deve essere obiettivo, equilibrato, e non può non riconoscere la qualità di quest’organico con questi ultimi tre colpi. Credo che una squadra che abbia fatto una rivoluzione come il Napoli non ci sia in Serie A, una che ha cambiato tanto, e già il fatto che Spalletti sia riuscito a continuare a tenere la stessa impostazione dell’anno scorso è un punto importante, vuol dire che Giuntoli ha fatto bene sul mercato”.