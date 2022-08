Malfitano: “Non condivido il pessimismo intorno al Napoli”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano che ha detto la sua sulla partita di ieri contro il Verona. Ecco quanto detto:

“Il Verona è stato praticamente smontato del tutto, va riconosciuto, alla lunga dunque la qualità del Napoli è venuta fuori. Io da inizio stagione predico equilibrio, non condivido il pessimismo che è circolato e sta circolando ancora. Diamo fiducia a questo Napoli, ci darà soddisfazioni. Il Napoli ha avviato una rivoluzione, ma non l’ha lasciata in sospeso. Ha cambiato tanti giocatori e li ha sostituiti con elementi più giovani ma di grandi prospettive. Kvaratskhelia ieri ha dimostrato di poterci stare tranquillamente in Serie A”.