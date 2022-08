Le pagelle dei quotidiani per Osimhen. Il nigeriano sempre più uno dei leader della squadra

Il Napoli riparte da una certezza, Victor Osimhen. Il nigeriano trova subito il gol e serve anche l’assist per Politano, anche se prima della rete aveva faticato non poco, marcato a vista da Gunter. L’attaccante nigeriano è comunque esaltato dalle tante testate giornalistiche. 6,5 il voto che troviamo su La Gazzetta dello Sport. Un errore da matita blu che poteva spaccare subito l’incontro, ma si fa perdonare con la rete del 2-1. Dovrebbe farsi trovare più faccia alla porta per cercare profondità, ma lavora tanto per la squadra. Per TMW Osimhen è fra i migliori e merita 7,5 in pagella. Nonostante qualche ‘buu’, che a un certo punto pareva averlo infastidito fa un gol dei suoi e un assist di sponda, forse il punto di miglioramento più evidente nella trasformazione tattica made in Spalletti. Il Napoli cercava un leader: quello tecnico è sicuramente lui”.