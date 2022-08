Il Mattino – Napoli, c’è ottimismo per l’arrivo di Navas: le ultime

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime notizie di calciomercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano ci sono importanti novità per la trattativa Keylor Navas. Pare che ci sia molto ottimismo per il suo arrivo, questo perché il portiere vuole una squadra che gli garantisca la titolarità e il club partenopeo è pronto ad assicurarla.

Il suo arrivo però sconvolgerebbe i piani di Meret, che attualmente è il titolare della squadra azzurra. L’estremo difensore italiano dovrà scegliere se andare via subito o a gennaio. La seconda opzione è scegliere di rinnovare ed essere (ancora) il secondo di porta e continuare la sua avventura a Napoli.