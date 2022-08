Hellas Verona-Napoli, il razzismo segna il primo gol del campionato

In quel di Verona i cori razzisti non si sono fermati. Una notte d’estate magica e piena di gol per i tifosi del Napoli ha il sapore della delusione, perché la civiltà e il rispetto sono stati messi da parte ancora una volta. I tifosi dell’Hellas Verona hanno lasciato il segno insultando Victor Osimhen.

Dopo il gol Victor ha esultato togliendosi la mascherina e facendo una linguaccia alla telecamera, i tifosi gialloblù hanno interpretato il gesto come un’offesa. La risposta è stata immediata, sono partiti i “rumori da scimmia” rivolti verso di lui. Impossibili non udirli e il numero 9 azzurro ha calciato il pallone in tribuna in segno di protesta. L’arbitro ha subito ristabilito l’ordine, ma il becero gesta ha confermato ancora una volta che la sportività e il rispetto non sempre vincono.

Quei cori si sono sentiti fino a Napoli, sono figli di una rivalità tra tifoserie che va avanti da anni. Ma quando è necessario tracciare il confine tra rivalità sportiva e rivalità personale? Da sempre la Lega Serie A si schiera contro ogni forma di discriminazione eppure ciò non basta. Il campionato è appena iniziato e anche il razzismo segna il suo primo gol della vittoria.