Gazzetta su Kvara – Esordio spettacolare per il georgiano: in Serie A può sfondare!

Kvara ha già dato un assaggio delle sue potenzialità contro il Verona.

Ne ha parlato l’edizione de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’esterno ex Dinamo Batumi avrebbe le carte in regola davvero per sfondare in Serie A. Una prestazione davvero straripante, la sua, quella al Bentegodi di Verona: dribbling e profondità alla squadra, ma anche un goal di pregevole fattura quasi da attaccante pure, da bomber. Poi la palla raffinata a Zielinski nel secondo tempo per il 2-3 che fa capire quanto i piedi del nuovo acquisto del Napoli siano in grado di lanciare anche i compagni in rete.