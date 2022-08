Gazzetta – Ndombele ha detto sì: ultimo scoglio è l’ingaggio da top

Ndombele ha detto sì.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista del Tottenham vuole fortemente il Napoli. Rimane come ultimo ostacolo il fattore ingaggio: agli Spurs l’ex Lione guadagnava ben 8 milioni all’anno, cifra che per gli azzurri è davvero alta dato anche il taglio del monte ingaggi per la stagione 2022/23. Siamo davvero alle battute finali, ma l’impressione è che l’affare andrà sicuramente in porto nelle ultime ore data anche la forte volontà del calciatore a vestire la maglia del Napoli.