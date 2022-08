Gazzetta – Girandola di scambi con Fabiàn al PSG: la situazione

Il passaggio di Fabiàn Ruiz al PSG potrebbe aprire le porte di diversi scambi.

Ne ha parlato a tal proposito l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il centrocampista spagnolo apre le porte per Ndombele al Napoli, che a sua volta lascerebbe campo libero a Paredes per la Juve e dall’ acquisto dell’argentino i bianconeri potrebbero liberare anche Rabiot in direzione Manchester United. Morale della favola? Si aspetta la definizione dell’affare Fabiàn-PSG per sbloccare un’intera catena di trattative rivolte alla mediana che riguarda soprattutto la nostra Serie A.