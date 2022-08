Marco Bucciantini a Radio Goal ha parlato di Kvara.

L’esperto opinionista di Sky Sport è stato interrogato sul nuovo acquisto del Napoli: “Kvara è più utile di Insigne per il gioco di Spalletti. Da un lato è diverso dall’ex Napoli e quindi sicuramente non potrà essere giudicato in base al rendimento a Napoli dell’ex capitano azzurro”. Un esordio davvero non male quello di Kvara.