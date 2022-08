Giuseppe Bruscolotti a Radio Goal ha parlato della partita di ieri a Verona.

L’ex difensore del Napoli si è soffermato sulla fase difensiva: “Il Napoli si porta dietro da anni un difetto. Si lascia sempre l’attaccante da solo sui cross e infatti il Verona ieri ha segnato senza alcun fastidio in area. Di Kim non si può dire che abbia fatto una partita perfetta, proprio per le rete subite”.