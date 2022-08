Ola Solbakken , attaccante del Bodo Glimt, è stato seguito dal Napoli molto attentamente soprattutto per via del suo problema alla spalla. Ecco le sua parole al ritorno dall’infortunio: “Ora sto molto meglio, per il momento sono concentrato sul Bodo, ho ancora sei mesi di contratto. Ma non ho ancora deciso dove giocherò“.